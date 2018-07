Unterschriftensammlung für Kasseler Radentscheid beginnt

Kassel (dpa/lhe) - Der Startschuss für einen weiteren Radentscheid in Hessen fällt heute in Kassel. Bei einer Auftaktveranstaltung (16.00 Uhr) an der Universität will eine örtliche Initiative ihre Forderungen vorstellen. Ziel sei als erster Schritt ein Bürgerbegehren, sagte Mit-Initiator Robbin Meisel. «Wir brauchen 5000, hoffen aber auf 15 000 Unterschriften.» Die Initiative will bis Mitte Oktober Unterschriften sammeln. In hessischen Städten mehren sich die Bürgerentscheide für bessere Radwege. In Frankfurt kamen über 35 000 Unterschriften zusammen, in Darmstadt waren es über 11 000. Dort hat der Magistrat das Bürgerbegehren allerdings für unzulässig erklärt.