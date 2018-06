Unwetter in Hessen: Wetterdienst warnt weiter vor Starkregen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis zum Freitagmittag weiter vor Unwettern in Hessen. Nördlich des Mains könne es teils schwere Gewitter mit hefigem Starkregen und Sturmböen geben, teilte der DWD am Freitag in Offenbach mit. Die Unwettergefahr nehme im Laufe des Tages ab. Nachmittags könne es aber im Norden und Osten noch einzelne starke Gewitter geben. In der Nacht zu Samstag soll sich das Wetter beruhigen.