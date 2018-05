Unwetter trifft auch Bestände der Marburger Uni-Bibliothek

Blick in das Atrium der neuen Universitätsbibliothek. Foto: Carolin Eckenfels/Archiv

Marburg (dpa/lhe) - Der von einem Unwetter verursachte Wassereinbruch in der neuen Marburger Universitätsbibliothek hat auch Literaturbestände in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden seien aber gering, sagte eine Sprecherin der mittelhessischen Hochschule am Mittwoch. Betroffen waren demnach vor allem Zeitschriften, die nun zunächst eingefroren werden sollen, um größere Schäden zu verhindern.