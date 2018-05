Unwettergefahr in Hessen: Meteorologen warnen vor Starkregen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen besteht weiter Unwettergefahr. Nach heftigen Gewittern mit Starkregen am Dienstag vor allem in Mittelhessen ist weiter keine Wetterberuhigung in Sicht. Am Donnerstag ziehen am Vormittag erneut Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Dabei sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich - es herrscht Unwettergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Auch am Freitag muss mit Starkregen gerechnet werden. Es wird wärmer am Donnerstag bis etwa 23 Grad, am Freitag bis 27 Grad. Erst am Samstag soll es bei bis zu 29 Grad meist niederschlagsfrei bleiben.