Unwetterschäden beseitigt: Gießener Mensa wieder geöffnet

Pylonen und ein Warnschild sind an einem geöffneten Straßenablauf in Gießen aufgestellt. Foto: Burkhard Möller/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Die bei einem Unwetter stark beschädigte zentrale Mensa der Gießener Universität hat ab der kommenden Woche wieder regulär geöffnet. Dach und Decke seien repariert, die Wasserschäden beseitigt, teilte das Studentenwerk am Montag in Gießen mit. Damit endet am Montag (16. Juli) der gut sieben Wochen anhaltende Notbetrieb. «Uns war es wichtig, den Studierenden so schnell wie möglich wieder die gewohnte Versorgung zu bieten», sagte Geschäftsführer Ralf Stobbe.