Unwetterschäden setzten Wiesbaden am meisten zu

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Die landesweit meisten Unwetterschäden haben in den vergangenen Jahren die Bewohner von Wiesbaden und Offenbach tragen müssen. In der Landeshauptstadt seien in den 15 Jahren bis 2016 durch Sturm, Hagel, Starkregen und Hochwasser Schäden an Gebäuden von durchschnittlich 2300 Euro entstanden, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Langzeitbilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).