«Urban Gardening» boomt in Hessen: Unterstützung vom Land

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf Brachflächen in der Stadt gemeinsam Gemüse anzupflanzen - sogenanntes «Urban Gardening» - boomt aus Expertensicht in Hessen. Dieser Trend wird auch in der Flächenplanung berücksichtigt. In Frankfurt gebe es beispielsweise 19 Projekte, «und es werden täglich mehr», sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Freitag bei der Vorstellung einer Broschüre des Landes Hessen zu Urbanem Gärtnern im Gallus Garten in Frankfurt. Das Grünflächenamt unterstützt nach eigenen Angaben Initiativen mit Hilfen wie Kompost oder Betonkübeln und hat dafür ein Budget von 100 000 Euro im Jahr.