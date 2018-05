Urkunde als Weltkulturerbe für Akten des Auschwitz-Prozess

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr entschied die Weltkulturorganisation UNESCO: Die Akten des Frankfurter Auschwitz-Prozesses sollen Teil des Weltkulturerbes sein. Heute wird die Urkunde für die Anerkennung als «Memory of the World» übergeben. Der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) nimmt die UNESCO-Urkunde für die 454 Aktenbände und die Tonbandmitschnitte der Zeugenaussagen in Frankfurt im Haus Gallus entgegen. Hier fand der im Dezember 1963 begonnene Prozess gegen 22 Angeklagte von April 1964 an statt.