Urlaub am Strand ist nichts für Sänger Rea Garvey

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Der irische Pop- und Rocksänger Rea Garvey (44) ist für Strandurlaube nicht gemacht. «Ich hab's mal für eine Woche ausprobiert, fünf Tage, aber ich bin fast wahnsinnig geworden», sagte Garvey dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Er brauche lebendige, spannende Orte, an denen etwas los sei. Zuletzt habe die komplette Familie die Goldene Hochzeit seiner Eltern in Kroatien gefeiert, das sei wunderschön gewesen.