Ursache für Geruchsbelästigung bleibt unklar

Rodgau (dpa/lhe) - Die Ursache für die Geruchsbelästigung rund um eine Grundschule in Rodgau bleibt rätselhaft. Zehn Schüler hatten am Mittwochmorgen über Kopfschmerzen geklagt und waren deshalb von einem Arzt untersucht worden. Messungen in der Luft hatten aber keinen gesundheitsgefährdenden Stoff feststellen können. Auch Kanäle wurden untersucht und Firmen im angrenzenden Gewerbegebiet befragt, allerdings ohne Ergebnis. Es werde nun keine weiteren Nachforschungen dazu mehr geben, sagte eine Sprecherin der Stadt im Kreis Offenbach am Donnerstag.