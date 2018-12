Ursache für Großbrand in Schreinerei: Technischer Defekt

Steinau an der Straße/Offenbach (dpa/lhe) - Der Großbrand in einer Schreinerei in Steinau an der Straße ist laut Polizei durch einen technischen Defekt entstanden. Dies ergaben Untersuchungen von Spezialisten an der Brandstelle im Main-Kinzig-Kreis, wie die Polizei am Donnerstag in Offenbach mitteilte. «Brandstiftung ist eher unwahrscheinlich. Das Feuer ist an irgendeinem technischem Gerät entstanden - an welchem lässt sich leider nicht mehr zweifelsfrei feststellen», sagte Polizeisprecher Rudi Neu auf Anfrage.