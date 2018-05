Ursache für Zugunfall ermittelt: Bremsschuh lag auf Weiche

Kirchhain (dpa/lhe) - Ein Bremsschuh auf einer Weiche hat Anfang Mai den Zugunfall in Mittelhessen ausgelöst. Es sei mittlerweile sicher, dass das Metallteil für das teilweise Entgleisen des Güterzugs bei Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf) verantwortlich sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kassel am Freitag. Ein Bremsschuh soll das Wegrollen von Waggons verhindern. Unklar sei noch, ob der Bremsschuh auf der Weiche vergessen oder absichtlich hingelegt wurde. Zuvor hatte die «Oberhessische Presse» über das Thema berichtet.