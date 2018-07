Ursache nach Feuer in Maschinenhalle geklärt

Grünberg (dpa/lhe) - Der Großbrand in einer Traktorenhalle in Grünberg bei Gießen ist von einem technischen Defekt an einer der Maschinen ausgelöst worden. Die Brandermittler konnten am Montag Brandstiftung und einen elektrischen Defekt am Gebäude ausschließen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.