Ursache von Feuer an Flugzeugschlepper wird noch ermittelt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Feuer an einem Flugzeugschlepper auf dem Frankfurter Flughafen ist die Brandursache weiter unklar. Es müsse noch ermittelt werden, warum das Fahrzeug mit angehängtem Flieger am Montag Feuer gefangen hatte, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Lufthansa am Dienstag. Auch zur Höhe des Schadens konnte er noch keine Angaben machen.