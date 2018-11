Ursache von Lagerhallenbrand unklar: Ermittlungen ab Montag

Der Brand der Lagerhallen in Reinhardshagen-Vaake an der Grenze zu Niedersachsen hatte am Samstag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die am Brandort vorbeilaufende Bundesstraße 80 war vorübergehend komplett gesperrt. In den Gebäuden wurden Plastikteile und Reifen gelagert: Es hatte sich eine große Rauchsäule gebildet. Das Feuer war am späten Samstag gelöscht worden. Am Sonntag war die Feuerwehr mit einer Brandwache noch vor Ort.