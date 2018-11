Ursachensuche nach Austritt von Salzsäure-Dampf geht weiter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Austritt von giftigem Salzsäure-Dampf aus einem Lastwagen-Tank in einem Frankfurter Industriepark geht die Suche nach den Ursachen weiter. Mehrere Tage oder Wochen könne die Untersuchung des Vorfalls dauern, sagte ein Sprecher des betroffenen Unternehmens Weylchem Griesheim GmbH am Mittwochmorgen. Klar sei bisher nur, dass der Salzsäure-Dampf aus einem Leck geströmt sei. Wie die undichte Stelle entstanden war, müsse man nun herausfinden. In dem Tank befand sich ein Stoff, der nach der Produktion eines Pflanzenschutzmittels übrig geblieben war.