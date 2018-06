Ursachensuche nach Wassereinbruch in Uni-Bibliothek läuft

Marburg (dpa/lhe) - Rund eine Woche nach dem unwetterbedingten Wassereinbruch in der neuen Marburger Universitätsbibliothek sind noch viele Fragen offen. Es werde weiterhin nach der genauen Ursache gesucht sowie die Schadenshöhe ermittelt, sagte eine Sprecherin der mittelhessischen Hochschule am Mittwoch. Der Betrieb in der erst vor wenigen Wochen eröffneten Bibliothek laufe aber wieder wie gewohnt. Bei einem heftigen Unwetter in der vergangenen Woche war Wasser in das Untergeschoss des 120 Millionen Euro teuren Neubaus gedrungen. Es verteilte sich auf einer Fläche von etwa 4500 Quadratmetern. Auch Buchbestände waren betroffen, aber laut Uni nur in geringem Ausmaß.