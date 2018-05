Urteil: Keine Entziehungsanstalt für Barkeeper

Fulda (dpa/lhe) - In einem Revisionsprozess hat das Landgericht Fulda ein früheres Urteil einer anderen Kammer bestätigt: Ein 29-Jähriger aus Rotenburg an der Fulda wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte als Barkeeper nach einem Streit sechsmal mit einem Messer auf einen Kneipengast eingestochen. Eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt hatte die erste Instanz nicht empfohlen. Die zweite Instanz kam zu demselben Schluss.