Urteil: Rentner überschreitet Hinzuverdienstgrenze

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Mann aus dem Kreis Fulda bekommt wegen eines Rinderstalls nicht mehr die volle Erwerbsminderungsrente. Eine Rente wegen voller Erwerbsminderung ist vom Verdienst abhängig und dabei gilt das Einkommenssteuerrecht, wie das Hessische Landessozialgericht in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Urteil feststellt. Wird ein Gebäude wie ein Rinderstall aus dem Betriebs- in das Privatvermögen überführt, so gelten die daraus resultierenden Einkünfte als Verdienst, heißt es in dem Urteil. Die Berufung des Urteils wurde nicht zugelassen.