Urteil gegen Bürgermeister aus Eschborn erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen den Bürgermeister der Stadt Eschborn (Main-Taunus-Kreis), Mathias Geiger, wird am morgigen Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. In dem seit Mitte Oktober gegen den 61 Jahre alten FDP-Politiker geführten Prozess wegen Verletzung von Dienst- und Steuergeheimnissen hatten sich die Verfahrensbeteiligten bereits auf eine Geldstrafe geeinigt, deren Höhe nun das Gericht festzulegen hat. Geiger soll noch in seiner Zeit als Stadtrat umfangreiches Aktenmaterial fotografiert und weitergeleitet haben, um seinem CDU-Amtsvorgänger zu schaden, darunter auch vertrauliche Steuerunterlagen.