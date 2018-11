Urteil gegen Bürgermeister von Eschborn am 27. November

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen den Bürgermeister der Stadt Eschborn (Main-Taunus-Kreis), Mathias Geiger, sollen am 27. November die Schlussvorträge gehalten sowie das Urteil verkündet werden. Dem 60 Jahre alten FDP-Politiker werden Geheimnisverrat und die Verletzung des Steuergeheimnisses vorgeworfen. Die beiden weiteren Vorwürfe - Verleumdung und falsche Verdächtigung zu Lasten eines Rechtsanwaltes - wurden dagegen am Freitag vom Landgericht Frankfurt fallengelassen. Die Höhe der Strafe könnte zwischen 150 und 220 Tagessätze betragen, gab der Vorsitzende Richter in der Verhandlung bekannt.