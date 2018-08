Urteil gegen mutmaßlichen Titelhändler erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Titelhändler wird heute vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Seit Anfang August hatte sich der 49-Jährige wegen mehrerer Taten vor Gericht zu verantworten. In drei Fällen soll er unrichtige Zertifikate über angeblich an britischen Hochschulen erworbene Doktortitel der Wirtschaftswissenschaften verkauft haben. Infolge der erheblichen Vorstrafen des Mannes, der wegen Betrügereien und Totschlags mehr als zehn Jahren im Gefängnis saß, forderte die Staatsanwaltschaft auch in diesem Prozess eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung. Der Verteidiger, in dessen Augen die akademischen Titel zu Recht vergeben worden waren, beantragte die Aussetzung des Strafverfahrens.