Urteil im Prozess um Raubmord an Schmuckhändler erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den Raubmord an einem Schmuckhändler und den versuchten Mord an dessen Ehefrau wird heute vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil gegen die drei Angeklagten erwartet. Sie hatten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft die jeweils 78 Jahre alten Eheleute im Oktober vergangenen Jahres vor deren Haus in Frankfurt-Griesheim überfallen und in dem Gebäude schwer misshandelt. Der Ehemann starb noch am Tatort. Anschließend wurden die heute zwischen 20 und 27 Jahre alten Männer noch am Tatort festgenommen, nachdem die Flucht über das vergitterte Obergeschoss misslang. Die Staatsanwaltschaft beantragte für sie Haftstrafen von bis zu 13 Jahren und neun Monaten.