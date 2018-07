Urteil im Prozess um Schuss auf Drogenhändler erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als elf Jahre nach der Tat wird am heutigen Dienstag im Prozess um einen tödlichen Schuss auf einen Drogenhändler vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Die beiden aus dem Iran stammenden Angeklagten, heute 32 und 34 Jahre alt, sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Raubes mit Todesfolge für jeweils elf Jahre ins Gefängnis. Sie sollen das damals 22 Jahre alte Opfer im Januar 2007 an das Niddaufer in Frankfurt-Rödelheim gelockt und versucht haben, ihm zehn Gramm Heroin ohne Bezahlung abzunehmen. Bei dem Gerangel löste sich laut Anklage ein Schuss, der den Dealer tödlich traf. Erst im vergangenen Jahr konnten die Männer festgenommen werden.