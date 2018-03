Urteil im Prozess um Tod einer jungen Frau erwartet

Das Landgericht in Heidelberg. Foto: Christine Cornelius/Archiv

Das Landgericht in Heidelberg. Foto: Christine Cornelius/Archiv

Heidelberg (dpa/lhe) - Im Prozess um den Tod einer jungen Frau wird heute (13.00 Uhr) vor dem Heidelberger Landgericht das Urteil gegen den früheren Lebensgefährten erwartet. Die Leiche der 26-jährigen Julia B. war am 1. September 2017 bei Zwingenberg in Südhessen rund 40 Kilometer nördlich von Heidelberg in einem Gebüsch gefunden worden.