Urteil in Mordprozess erwartet: Mann stach mit Dolch zu

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess um den Mord mit einem Dolch an einer Frau (52) will das Landgericht Hanau heute (09.00 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt ist der Ehemann. Der frühere Soldat aus Afghanistan (58) soll die zweifache Mutter im Dezember 2017 nahe der Hanauer Marienkirche erstochen haben. In Vernehmungen hatte der Mann gestanden, dass er sich rächen wollte, weil sich die Frau von ihm getrennt hatte. Daraufhin attackierte er sie demnach mit der beidseitig geschliffenen Waffe und fügte ihr rund 40 Stich- und Schnittwunden zu. Sie starb wenig später im Krankenhaus.