Urteil in Mordprozess wegen erstochenem 15-Jährigen erwartet

Kassel/Korbach (dpa/lhe) - Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an einem 15-Jährigen in Nordhessen wird heute in Kassel ein Urteil erwartet. Dort stehen seit vergangener Woche zwei 19-jährige Deutsche vor dem Landgericht. Sie sollen den 15-Jährigen im September in Korbach erstochen haben. Seinen 14-jährigen Begleiter quälten sie laut Anklage mit sadistischen Spielen: So sollte er die blutige Tatwaffe ablecken. Ein Motiv für die Tat fehlt, deshalb lautet die Anklage auf gemeinschaftlichen Mord aus niedrigen Beweggründen.