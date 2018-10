Urteil in Prozess um Bluttat an Frau erwartet

Regensburg (dpa/lby) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 33-jährigen Frau in Regensburg soll heute im Landgericht (10.00 Uhr) das Urteil fallen. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte für 14 Jahre in Haft. Sie legte dem 32-Jährigen Totschlag zur Last. Der Verteidiger des aus Wiesbaden stammenden Mannes plädierte auf eine sechsjährige Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge und forderte zugleich eine Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung.