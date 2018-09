Urteil in Prozess wegen versuchten Mordes in Hanau erwartet

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess um einen versuchten Mord in Hanau werden heute die Plädoyers und das Urteil am Landgericht Hanau erwartet. Einem 49-jährigen Mann wird vorgeworfen, seine Ex-Frau Anfang Januar mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Er soll seiner geschiedenen Frau an ihrem Wohnhaus aufgelauert und ihr mehrfach mit der 15 Zentimeter langen Klinge in den Oberkörper gestochen haben. Laut Staatsanwaltschaft beging er die Tat heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen.