Urteil zu tödlichem Schuss auf Drogenhändler erst im Juli

Ein hölzerner Hammer liegt auf der Richterbank in einem Verhandlungssaal des Landgerichts. Foto: Uli Deck/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Es ging um zehn Gramm Heroin, als plötzlich ein Schuss fiel und einen Dealer tödlich traf: Mehr als elf Jahre nach der Tat will das Landgericht Frankfurt voraussichtlich am 10. Juli das Urteil in dem Fall verkünden. Ursprünglich war das bereit für den Dienstag geplant, das Gericht vernahm dann aber noch weitere Zeugen.