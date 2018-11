Urteilsverkündung im Mordprozess um erstochene Ehefrau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In dem Prozess gegen einen 41-jährigen Mann, der in Oberursel seine Ehefrau erstochen haben soll, wird heute das Urteil verkündet. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Frankfurter Landgericht eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert - wegen Mordes aus Heimtücke und niederen Beweggründen. Der Rechtsanwalt des Angeklagten plädierte für eine Verurteilung wegen Totschlags, ohne sich auf ein Strafmaß festzulegen. Der aus Serbien stammende Mann soll vor rund einem Jahr in der gemeinsamen Wohnung in Oberursel seine Frau mit 25 Messerstichen getötet haben. Sie starb noch am Tatort.