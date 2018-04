VR-Animation: Museumsbesuch aus Perspektive von Insekten

Wie eine Museumssprecherin mitteilte, kann die VR-Brille täglich von 11 bis 16 Uhr im zweiten Obergeschoss des Museums aufgesetzt werden. Virtuelle Welten sind aber nicht nur im Rahmen der Görlitzer Gast-Schau möglich. Bereits seit März können Besucher mit Hilfe einer VR-Brille in einer dreiminütigen Animation in die Welt der Fischsaurier der Jurazeit eintauchen. Es ist eine virtuelle Reise in die tropischen Flachmeere vor 200 bis 145 Millionen Jahren.