VW-Betriebsrat informiert über Lage des Werks Kassel

Baunatal/Kassel (dpa/lhe) - Um die Situation des VW-Werks Kassel geht es heute bei einer Betriebsversammlung im nordhessischen Baunatal. Betriebsrat und Werksleitung wollen die Ergebnisse der Versammlung am Nachmittag bei einem Pressegespräch (14.00 Uhr) vorstellen. Unter anderem soll es um die Beschäftigung und die Positionierung in der Neuausrichtung des konzernweiten Komponentengeschäfts gehen. In der Sparte «Konzern Komponente» hatte VW weltweit 56 Fabriken mit rund 80 000 Beschäftigten zusammengefasst, darunter auch das Werk in Baunatal bei Kassel. Dort beschäftigt Volkswagen rund 17 000 Mitarbeiter.