VW-Werk Kassel übernimmt Leiharbeiter

Davon profitieren auch die Leiharbeiter. Neben den Übernahmen bekommen laut Betriebsrat mehrere Hundert verlängerte Verträge. Insgesamt liege die Zahl der Leiharbeiter am Standort bei unter 600 - Tendenz weiter sinkend. Weil Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, steigt die Gesamtzahl der VW-Beschäftigten insgesamt in Baunatal aber nicht. «Am Jahresende liegen wir bei 17 100», sagte Bätzold. Wie sich die Beschäftigung langfristig entwickeln werde, sei angesichts des Wechsels zur Elektromobilität nicht vorauszusagen.

Insgesamt will Volkswagen in den nächsten fünf Jahren 1,4 Milliarden Euro in den nordhessischen Standort investieren. Das Geld sei für neue Produkte, Digitalisierung und Umweltschutz, sagte Werksleiter Olaf Korzinovski: Ein Großteil des Geldes werde für Elektromobilität ausgegeben.

Der Standort Kassel ist Teil der neuen Sparte «Konzern Komponente», in der VW ab Januar weltweit 56 Fabriken mit rund 80 000 Beschäftigten zusammenfasst. Für die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im Werk werde das keine Auswirkungen haben, sagte Bätzold.