Van Gogh-Ausstellung im Städel öffnet im Oktober 2019

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die mit Spannung erwartete van Gogh-Ausstellung im Frankfurter Städel-Museum beginnt am 23. Oktober 2019. Derzeit «laufen die Vorbereitungen für eine kapitale Sonderausstellung auf Hochtouren», wie das Museum am Dienstag berichtete. Es sei «die bis dato größte und aufwendigste Präsentation in der Geschichte des Städel».