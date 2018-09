Varieté Tigerpalast mit Binding-Kulturpreis ausgezeichnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kurz vor seinem Jubiläum ist der Frankfurter Varieté Tigerpalast am Samstag mit dem mit 50 000 Euro dotierten Binding-Kulturpreis ausgezeichnet worden. Am 30. September wird das Theater 30 Jahre alt. Das Varieté wurde 1988 von einstigen Weggefährten Joschka Fischers in einem Frankfurter Hinterhof gegründet. Inzwischen gehört es zu den führenden Artisten-Bühnen Deutschlands und beschäftigt inklusive mehrerer gastronomischer Töchter mehr als 150 Mitarbeiter.