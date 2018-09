Vasarely-Ausstellung im Frankfurter Städel Museum eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Städel Museum zieht Besucher von Mittwoch an ins «Labyrinth der Moderne». Das ist der Titel einer Ausstellung über den französischen Erfinder der «Op-Art», Victor Vasarely, die am Dienstagabend eröffnet wird. Bei der «Op-Art» erzeugen geometrische Figuren optische Täuschungen - etwa Kugeln, die scheinbar in den Raum hineinragen. Vasarely werde aber oft zu Unrecht auf die «Op-Art» der 60er-Jahre reduziert, sagte Ausstellungskurator Martin Engler bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Insgesamt sei seine Kunst ein «faszinierendes Zeugnis jenes Jahrhundertprojekts, das wir Moderne nennen».