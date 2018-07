Vater lässt Kind allein im überhitzen Auto

Kassel (dpa/lhe) - In praller Hitze hat ein Autofahrer in Kassel seinen kleinen Sohn im Wagen sitzen lassen. Die alarmierte Polizei musste das zwei Jahre alte Kind aus dem Wagen befreien. Eine Zeugin hatte den schreienden Jungen bemerkt und den Fall gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. «Das Kind war völlig verschwitzt», sagte ein Sprecher der Polizei.