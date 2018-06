Vater verunglückt bei Radtour mit Sohn: Polizei-Suchaktion

Gießen (dpa/lhe) - Die Radtour eines Vaters mit seinem Sohn hat am Samstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 41 Jahre alte Vater war im Wald nahe Ober-Rosbach (Wetteraukreis) gestürzt und hatte sich schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 13-jährige Sohn rief mit dem Handy des Vaters die Polizei an, konnte aber nicht genau erklären, wo er sich befindet. Mehrere Streifenwagen, ein Rettungswagen und der Stadtbrandinspektor aus Rosbach von der Höhe beteiligten sich an der Suche.