Vatikan: Prozess um liberalen Rektor an Hochschule läuft

Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig, Rektor der katholischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt/Main. Foto: Christian Ender/Archiv

Rom (dpa) - Im Verfahren um den Rektor der katholischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt, Ansgar Wucherpfennig, ist nach Angaben des Vatikans das letzte Wort noch nicht gesprochen. Im Fall des Jesuitenpaters laufe der Prüfungsprozess noch, teilte die Pressestelle des Vatikans der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor war bekannt geworden, dass Rom den Jesuitenpater wegen liberaler Äußerungen über Homosexualität und Frauen in der Kirche aus dem Amt drängen will.