Verband der Privatschulen fordert fairen Wettbewerb

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie die staatlichen leiden auch die privaten Schulen in Hessen unter Lehrermangel. Der Verband Deutscher Privatschulen (VDP) Hessen hat daher von einer künftigen Landesregierung einen fairen Wettbewerb um die Fachkräfte gefordert. «Wir können nicht mit einer Verbeamtung locken», sagte Vorstandsmitglied Marco Steinführer am Dienstag in Wiesbaden. «Aber wenn ein Lehrer von einer privaten an eine staatliche Schule geht, sollte er die Kündigungsfristen einhalten müssen.» Bisher werde diese Regel nur verbindlich eingehalten, wenn Lehrer das Bundesland wechselten.