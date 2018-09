Verbraucherpreise ziehen im September an

Für Energie mussten die Verbraucher im September 7,7 Prozent, für Nahrungsmittel 3,1 Prozent und für Wohnungsmieten 1,7 Prozent mehr zahlen. Besonders deutlich verteuerten sich nach Angaben der Statistiker dabei Heizöl (plus 38,8 Prozent), Kraftstoffe (plus 13,4 Prozent) und Gemüse (plus 17,2 Prozent).

Gesunken seien dagegen im Jahresvergleich die Preise im Bereich Bildungswesen (minus 23,2 Prozent), teilte das Landesamt mit. Darunter fallen unter anderem Kosten für Kitagebühren, Volkshochschulkurse, die Immatrikulation oder Gebühren bei Privatschulen. Seit Anfang August ist für alle Kinder ab drei Jahren die Betreuung in einem Kindergarten in Hessen für sechs Stunden am Tag beitragsfrei.