Verbrauchertag für junge Leute an erster «Verbraucherschule»

Frankfurt (dpa/lhe) - Schon Schüler können in Kostenfallen stolpern oder im Internet auf die Online-Angebote von «Fake-Shops» hereinfallen. Auf dem «Verbrauchertag für junge Leute» geht es heute in einer Frankfurter Schule um Verbraucherrecht, Finanzen und neue Medien. Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) und Kultusminister Alexander Lorz (CDU) eröffnen die Veranstaltung am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, das an dem Tag auch eine Urkunde als erste hessische «Verbraucherschule» erhält.