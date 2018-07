Verbraucherzentrale warnt vor dubiosen Mahnschreiben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Drohungen gehen bis zur Pfändung von Rentenansprüchen: Mit dubiosen Mahnschreiben versuchen Unbekannte nach Angaben der Verbraucherzentrale in Hessen, Geld zu erbeuten. Viele Menschen in Hessen erhielten derzeit Post des Unternehmens «E-Net Payment Group», in der es um Sammelklagen gehe, teilten die Verbraucherschützer am Donnerstag mit. Um einer angeblich drohenden Zwangsvollstreckung oder Pfändung von Rentenansprüchen zu entgehen, sollten die Betroffenen demnach so schnell wie möglich hunderte Euro zahlen. Der Überweisungsträger liegt dem Brief bereits bei.