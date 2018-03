Verdacht auf Insolvenzverschleppung: Durchsuchungen bei Alno

ALNO AG prangt in Pfullendorf am Haupteingang des Küchenherstellers Alno. Foto: Felix Kästle/Archiv

Stuttgart (dpa) - Bei ihren Ermittlungen zur Insolvenz des Küchenbauers Alno hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag in mehreren Bundesländern Geschäftsräume und Wohnungen durchsuchen lassen. Es gehe um den Verdacht der Insolvenzverschleppung und des Betruges gegen insgesamt zwölf ehemalige Vorstände der Alno AG und ehemalige und aktive Geschäftsführer von Tochterunternehmen, teilten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Insgesamt seien vier Staatsanwälte und mehr als 100 Polizisten in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt im Einsatz gewesen.