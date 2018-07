Verdächtige Geräusche: Küchenbrand verläuft glimpflich

Darmstadt (dpa/lhe) - Als ein 87-Jähriger verdächtige Geräusche aus der Dunstabzugshaube hört, ist es schon zu spät: Nach einem Küchenbrand am frühen Donnerstagmorgen ist das Reihenhaus eines Seniors in Darmstadt zunächst unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Bewohner unverletzt. Der 87-Jährige habe nach eigenen Angaben «komische Geräusche» wahrgenommen und sei in den Keller gegangen, um die Sicherungen herauszudrehen.