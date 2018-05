Verdächtiger nach Brand in Psychiatrie

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Feuer in einem Gießener Mehrfamilienhaus mit fünf Verletzten ist der mutmaßliche Brandstifter in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Das habe ein Haftrichter angeordnet, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der offenbar psychisch kranke 42-Jährige soll in der Nacht zum Mittwoch in seiner Wohnung Feuer gelegt haben. Wie genau, klären jetzt die Ermittler. Sie gehen aber davon aus, dass der Mann Brandbeschleuniger verwendete. Etwa 30 Bewohner konnten alleine das brennende Gebäude verlassen, weitere Personen musste die Feuerwehrleute mit einer Drehleiter retten. Fünf Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.