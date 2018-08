Verdächtiger nach Scherenattacke in Kleingarten gefasst

Hannover (dpa/lni) - Eine Woche nach einem Streit mit einem lebensgefährlich Verletzten in einem Kleingarten in Hannover haben Zielfahnder den mutmaßlichen Täter in Wiesbaden gefasst. Der 24-Jährige soll seinen 42 Jahre alten Kontrahenten mit einer Schere in die Brust gestochen und lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen eines versuchten Tötungsdelikts sollte der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Auslöser des Streits auf einer Party in der Laubenkolonie ist noch unbekannt. Mit seiner Begleiterin war der 24-Jährige nach der Tat per Straßenbahn geflohen. Fahnder aus Hannover und Hessen spürten ihn schließlich am Montag in der Innenstadt von Wiesbaden auf. Ein Einsatzkommando des Landeskriminalamtes nahm ihn fest.