Verdächtiger räumt tödlichen Messerangriff in Wetzlar ein

Das Opfer kam in ein Krankenhaus, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Grund für die Attacke war nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen den beiden Männern. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wurde der mutmaßliche Täter noch am Tatort widerstandslos festgenommen, nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte. «Unseren Informationen zufolge ist der Beschuldigte bei der Polizei bisher nicht in Erscheinung getreten», fügte er hinzu.

Zu den Hintergründen der Tat wollte sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht äußern. Opfer und mutmaßlicher Täter sind eritreische Staatsbürger. Beide hätten Asyl beantragt, ihr Status war aber am Dienstag zunächst noch unklar. Wie der mutmaßliche Täter, so hat auch der getötete Mann in Wetzlar gelebt. Zeugen seien bereits vernommen worden, hieß es. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen nun auf weitere Zeugen und Hinweise.