Verdi-Streik droht Flughafen und Kitas lahm zu legen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Reisende müssen sich am Dienstag am Frankfurter Flughafen auf lange Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. Verdi will die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst auf Deutschlands größten Airport ausweiten, wie die Gewerkschaft am Montag in Berlin ankündigte. Auch an den Flughäfen in München, Köln und Bremen hat die Gewerkschaft zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In Hessen soll es am Dienstag auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes zu Streiks kommen. In Kassel sollen beispielsweise Kindertagesstätten und der öffentliche Nahverkehr bestreikt werden.